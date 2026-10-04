Με ανάρτησή της στα social media η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τον σεβασμό της για την κυρία Χάιδω, τη γνωστή οπαδό του Ηρακλή από την οποία είναι εμπνευσμένη η νέα μασκότ της ομάδας.

Στον αγώνα των δύο ομάδων στο Ιβανώφειο για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη νίκη με 78-68 και ο «γηραιός» παρουσίασε τη νέα του μασκότ, η οποία είναι εμπνευσμένη από την πιο γνωστή οπαδό της ομάδας.

Η κυρία Χάιδω είναι πάντα στο πλευρό του Ηρακλή εδώ και πάρα πολλά χρόνια και η ερυθρόλευκη ΚΑΕ με ανάρτησή της στα social media εξέφρασε τον σεβασμό της προς το πρόσωπό της.

«Μόνο σεβασμός για την κυρία Χάιδω, που βρίσκεται μια ζωή στο πλευρό της αγαπημένης της ομάδας, του Ηρακλή», ανέφερε το μήνυμα του Ολυμπιακού.