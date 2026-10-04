Συγκινητική στιγμή στην Τούμπα πριν τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία, καθώς οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των δύο χωρών τίμησαν τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη πριν ακριβώς 27 χρόνια.

Ήταν 4 Οκτωβρίου 1999 όταν έξι φίλοι του «δικεφάλου του βορρά» έφυγαν από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη, καθώς επέστρεφαν στη Θεσσαλονίκη μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Μια ημερομηνία που κανείς στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν ξεχνάει, με την ΕΠΟ και τη γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία να καταθέτουν στεφάνι στο μνημείο μπροστά από τη Θύρα 4.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ που βρίσκονται στο γήπεδο, την ίδια ώρα, φώναξαν συνθήματα για τους αδικοχαμένους οπαδούς.