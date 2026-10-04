Ο Μίλτος Τεντόγλου τα πήγε εξαιρετικά μέσα στο 2026 και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι είναι στην τελική τριάδα των υποψήφιων για τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή της χρονιάς.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ο Τεντόγλου έχει πετύχει πάρα πολλά, με τα δύο χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες και τα… αμέτρητα σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα να ξεχωρίζουν.

Ο Τεντόγλου αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην καριέρα του φέτος ενώ παράλληλα θριάμβευσε στο World Athletics Ultimate Championship, έχοντας σημειώσει, πέραν αυτών, την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για φέτος με άλμα στα 8,66μ.

Δεν θα πρέπει, επομένως, προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι για τέταρτη φορά είναι στην τελική τριάδα των υποψήφιων για τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή στίβου της χρονιάς, έχοντας για αντιπάλους τον Μόντο Ντουπλάντις που κυριαρχεί στο άλμα επί κοντώ και τον Τζανμάρκο Ταμπέρι που είναι ο κορυφαίος στο άλμα εις ύψος.

Η ανακοίνωση του νικητή θα γίνει στις 24 Οκτωβρίου στη Λωζάνη της Ελβετίας, με τον Ντουπλάντις να είναι ο κάτοχος του τίτλου, καθώς είχε αναδειχθεί κορυφαίος αθλητής του 2025.