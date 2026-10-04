Τέσσερις είναι οι παίκτες που ξεκίνησαν ως βασικοί και στα τέσσερα παιχνίδια, μέχρι στιγμής, της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα υποδέχεται τη Γερμανία στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική του ομίλου, μία εβδομάδα μετά την ιστορική νίκη της με 1-0 στο Άουγκσμπουργκ.

Είναι το τέταρτο παιχνίδι μέσα σε 10 μέρες για την Εθνική ομάδα και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε αλλαγές σε σχέση με αυτό κόντρα στην Ολλανδία πριν τρία 24ωρα, όπου η Ελλάδα προηγήθηκε με 2-0 αλλά οι «οράνιε» το έκαναν 2-2 στο φινάλε.

Όπως και να ‘χει, μετά και τις αλλαγές που έκανε ο ομοσπονδιακός τεχνικός στην αρχική 11άδα για το ματς με τη Γερμανία, είναι τέσσερις πλέον οι παίκτες που ήταν βασικοί και στα τέσσερα παιχνίδια.

Ο λόγος για τους Τζολάκη, Μαυροπάνο, Τσιμίκα και Παυλίδη.