Με αλλαγές στην 11άδα, όπου βρίσκονται οι Κουλιεράκης και Κυζιρίδης, παρατάσσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς την Εθνική Ελλάδας στον αγώνα με τη Γερμανία στην Τούμπα για το Nations League.

Η Εθνική ομάδα είναι στην 1η θέση του ομίλου και θέλει το θετικό αποτέλεσμα για να παραμείνει εκεί, με τον Γιοβάνοβιτς να κάνει αλλαγές στην 11άδα σε σχέση με το ματς κόντρα στην Ολλανδία την Πέμπτη (1/10).

Συγκεκριμένα, αντί του Ρέτσου στο κέντρο της άμυνας είναι ο Κουλιεράκης, αντί του Ανδρούτσου στο κέντρο είναι ο Ζαφείρης και αντί του Καρέτσα, στα άκρα της επίθεσης, ο Κυζιρίδης.

Η Ελλάδα παρατάσσεται με τον Τζολάκη στο τέρμα, τους Σάλιακα και Τσιμίκα στα άκρα της άμυνας, ενώ στόπερ είναι οι Κουλιεράκης και Μαυροπάνος. Στο κέντρο είναι οι Ζαφείρης και Κουρμπέλης, με τους Κυζιρίδη και Μασούρα ως εξτρέμ, ενώ στην επίθεση είναι οι Παυλίδης και Ιωαννίδης.

Η 11άδα της Εθνικής Ελλάδας: Τζολάκης, Σάλιακας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Κουρμπέλης, Κυζιρίδης, Μασούρας, Παυλίδης, Ιωαννίδης.

Στον πάγκο είναι οι Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τσάπρας, Ρέτσος, Δουβίκας, Πέλκας, Κωστούλας, Ανδρούτσος, Μουζακίτης, Μιχαϊλίδης, Καρέτσας, Κυριακόπουλος.

Η 11άδα της Γερμανίας: Ούρμπιγκ, Τρόι, Άντον, Τιό, Ράουμ, Μπίσοφ, Πάβλοβιτς, Καρλ, Βιρτς, Σέρχαντ, Μπούρκαρντ.