Ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας με 78-68 τον Ηρακλή, οι οπαδοί του οποίου τα έβαλαν με τον Γιώργο Μπαρτζώκα αμέσως μετά τη λήξη, φωνάζοντας υβριστικά συνθήματα.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπήκαν καλά στο ματς και ήταν στο -10 στο τέλος της πρώτης περιόδου, στη συνέχεια όμως βελτιώθηκαν αρκετά, πήραν το προβάδισμα και έφτασαν εύκολα στη νίκη, στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Stoiximan Basket League.

Ήταν ένα ήρεμο, σε γενικές γραμμές, παιχνίδι, η κίνηση του Μπαρτζώκα όμως να καλέσει time out με 32 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη και τα πάντα να έχουν κριθεί, προκάλεσε εκνευρισμό στους οπαδούς του Ηρακλή.

Έτσι, αμέσως μετά το τέλος του ματς φώναξαν υβριστικά συνθήματα κατά του προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος απάντησε με ειρωνικό χειροκρότημα προς τους οπαδούς του «γηραιού».