Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς άφησε τον Ανδρέα Τεττέη εκτός αποστολής για το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του ομίλου στο Nations League.

Πριν μία εβδομάδα, στο Άουγκσμπουργκ, ο επιθετικός του Παναθηναϊκού ήταν βασικός στον πρώτο αγώνα της Εθνικής ομάδας με τα «πάντσερ» και αντικαταστάθηκε στο 59′ από τον Ιωαννίδη. Τώρα ήρθε η ώρα οι δύο ομάδες να αναμετρηθούν ξανά και ο Τεττέη δεν θα αγωνιστεί.

Για λόγους τακτικής, καθώς πρόβλημα τραυματισμού δεν υπάρχει, ο Γιοβάνοβιτς αποφάσισε να αφήσει τον Τεττέη εκτός αποστολής για τον αγώνα με τη Γερμανία στην Τούμπα. Ένα παιχνίδι στο οποίο η Ελλάδα θα προσπαθήσει να πάρει ξανά θετικό αποτέλεσμα και να παραμείνει αήττητη και στην 1η θέση του ομίλου.

Στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας βρίσκονται οι Βλαχοδήμος, Τζολάκης, Μανδάς, Τσάπρας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Σάλιακας, Μιχαηλίδης, Τσιμίκας, Κυριακόπουλος, Κουρμπέλης, Πέλκας, Ανδρούτσος, Μουζακίτης, Ζαφείρης, Μασούρας, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Κωστούλας, Παυλίδης, Καρέτσας, Κυζιρίδης.