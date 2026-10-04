Ο Ηρακλής ήταν στο +10 στο τέλος της πρώτης περιόδου, ο Ολυμπιακός όμως ανέβηκε στη συνέχεια και πήρε εύκολα τη νίκη με 78-68 στο Ιβανώφειο, για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας περίμενε να δει την ομάδα του να αντιδρά μετά την ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια, η αλήθεια όμως είναι ότι δεν μπήκε καθόλου καλά στο παιχνίδι και έμεινε πίσω με 7-0 στο πρώτο δίλεπτο. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν ήταν καλοί ούτε στην επίθεση ούτε στην άμυνα και αυτό φαινόταν και στο σκορ, το οποίο ήταν 25-15 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Από τη δεύτερη, όμως, όλα άλλαξαν, καθώς οι Πειραιώτες βελτιώθηκαν πολύ αμυντικά και παράλληλα έβρισκαν τις λύσεις στην επίθεση. Έτσι, με σερί 14-0 μετέτρεψαν το 27-19 σε 27-33 και από εκεί και πέρα δεν κοίταξαν πίσω ξανά, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα 10 πόντων (36-46).

Στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου ο «γηραιός» προσπάθησε να πλησιάσει και το κατάφερε, καθώς μείωσε σε 44-50, ο Ολυμπιακός όμως απάντησε με τρίποντα των Ντόρσεϊ – Γουόρντ και δίποντο του Χολ για το 44-58, ελέγχοντας πλήρως την κατάσταση.

Ο Ηρακλής είχε, πλέον, ως στόχο να μειώσει τη διαφορά και τα κατάφερε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, με τον Ολυμπιακό να παίρνει εύκολα τη νίκη με 78-68 και να μπαίνει με το δεξί στο πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 25-15, 36-46, 50-64, 68-78