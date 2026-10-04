Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον εξέφρασε τον φόβο του για την άνοια, σε συνέντευξη που παραχώρησε, ενώ αναφέρθηκε και στην αείμνηστη σύζυγό του, Κάθι.

Ο θρυλικός πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι 84 ετών πλέον και δεν έχει να ανησυχεί πλέον για τον… αντίπαλο της Κυριακής, αλλά για έναν άλλο, πολύ πιο δυνατό «αντίπαλο», την άνοια.

Μιλώντας στην εφημερίδα «The Observer», ο Φέργκιουσον παραδέχθηκε ότι φοβάται την άνοια και ο λόγος είναι οι μελέτες που έχουν γίνει και δείχνουν πως οι πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν άνοια επειδή έκαναν πολλές κεφαλιές.

«Κι εγώ ανησυχώ γι’ αυτό, επειδή έκανα πολλές κεφαλιές. Όλοι οι ποδοσφαιριστές έκαναν. Η άνοια είναι μια πρόκληση για οποιονδήποτε μεγαλώνει. Ανησυχείς πολύ γι’ αυτό. Πάντα λέω στον εαυτό μου: Είμαι 84, αν φτάσω τα 85 θα είμαι εντάξει», είπε αρχικά ο Σκωτσέζος πρώην προπονητής ο οποίος μίλησε και για την αείμνηστη σύζυγό του, Κάθι.

«Ήμασταν μαζί 59 χρόνια είναι πολύς καιρός. Η Κάθι ήταν πολύ θρησκευόμενη και πάντα θεωρούσε τον εαυτό της σύζυγο και μητέρα. Ποτέ δεν αναμίχθηκε στη ζωή μου ως μάνατζερ. Ποτέ δεν παραπονέθηκε γι’ αυτό, επειδή ήξερε ότι ήταν η δουλειά μου. Μια φανταστική σύζυγος», είπε ο Φέργκιουσον.