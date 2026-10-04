Η Κροατία έζησε έναν εφιάλτη κόντρα στην Αγγλία καθώς ηττήθηκε με 0-7 στη Ριέκα και ο Λούκα Μόντριτς τόνισε στις δηλώσεις του πως για πρώτη φορά νιώθει ντροπή έπειτα από έναν αγώνα.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν το Σάββατο (3/10) για την 3η αγωνιστική του ομίλου τους στη League A του Nations League και το τελικό 0-7 τα λέει όλα. Ένα σκορ που έκανε πανευτυχείς τους Άγγλους και προκάλεσε ντροπή στον αρχηγό της Κροατίας, όπως τόνισε στις δηλώσεις του.

«Είμαι εδώ 20 χρόνια, αλλά για πρώτη φορά νιώθω ντροπή μετά από έναν αγώνα. Δεν μπορείς να παίζεις ποδόσφαιρο έτσι… Φαινόταν σαν να είχαμε τέσσερις ή πέντε παίκτες λιγότερους», είπε αρχικά ο Μόντριτς και συνέχισε.

«Μπορείς να χάσεις ή να παίξεις απέναντι σε έναν αντίπαλο που είναι καλύτερος και αυτή τη στιγμή η Αγγλία είναι καλύτερη από εμάς. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το να χάνουμε έτσι και να σπαταλάμε τη φήμη που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια είναι απαράδεκτο… Ήταν μια καταστροφική βραδιά για την Κροατία».