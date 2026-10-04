Η Εθνική Ελλάδας τα πάει εξαιρετικά στη League A του Nations League και ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data είναι σίγουρος για την πρόκρισή της στο Euro 2028.

Η Εθνική μας ομάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά στη League A του Nations League και έχει κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα, καθώς μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές είναι στην 1η θέση του ομίλου της με 7 βαθμούς.

Ο στόχος της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι να τερματίσει σε μία από τις πρώτες τρεις θέσεις καθώς αυτό θα της εξασφαλίσει θέση στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028 και η λογική λέει πως θα τα καταφέρει, καθώς η 4η Σερβία δεν έχει κανένα βαθμό μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές.

Υπολογίζοντας, λοιπόν, όλα τα δεδομένα, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data δίνει 85% πιθανότητες στην Ελλάδα για πρόκριση στο Euro 2028, με την Ισπανία να είναι η μοναδική ομάδα που θα είναι 100% εκεί σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή, ενώ ακολουθούν η Αγγλία με 99,9%, η Πορτογαλία και η Γαλλία με 99% και το Βέλγιο με την Ολλανδία είναι λίγο πιο πίσω με 97%.

Οι πιθανότητες πρόκρισης στο Euro 2028 για κάθε ομάδα

100% Ισπανία

99.9% Αγγλία

99% Πορτογαλία

99% Γαλλία

97% Βέλγιο

97% Ολλανδία

96% Ελβετία

95% Σκωτία

95% Ουαλία

94% Ιρλανδία

93% Γερμανία

93% Ιταλία

93% Νορβηγία

89% Κροατία

85% Δανία

85% Ελλάδα

83% Αυστρία

71% Τουρκία

69% Σουηδία

57% Ουκρανία

55% Β. Ιρλανδία

54% Σερβία

47% Κόσοβο

47% Πολωνία

47% Τσεχία

46% Ουγγαρία

44% Σλοβακία

43% Σλοβενία

39% Βοσνία

29% Ισλανδία

24% Αλβανία

24% Γεωργία

23% Ισραήλ

18% Ρουμανία

16% Μαυροβούνιo

16% Φινλανδία

13% Σκόπια

9% Λευκορωσία

3% Λουκεμβούργο

3% Εσθονία

2% Βουλγαρία

2% Ν. Φερόε

2% Καζακστάν

1% Αρμενία

1% Κύπρος

1% Αζερμπαϊτζάν

1% Μάλτα

0.4% Μολδαβία

0.4% Λιθουανία

0.2% Λετονία

0.02% Γιβραλτάρ