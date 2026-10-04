Η Εθνική Ελλάδας τα πάει εξαιρετικά στη League A του Nations League και ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data είναι σίγουρος για την πρόκρισή της στο Euro 2028.
Η Εθνική μας ομάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά στη League A του Nations League και έχει κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα, καθώς μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές είναι στην 1η θέση του ομίλου της με 7 βαθμούς.
Ο στόχος της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι να τερματίσει σε μία από τις πρώτες τρεις θέσεις καθώς αυτό θα της εξασφαλίσει θέση στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028 και η λογική λέει πως θα τα καταφέρει, καθώς η 4η Σερβία δεν έχει κανένα βαθμό μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές.
Υπολογίζοντας, λοιπόν, όλα τα δεδομένα, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data δίνει 85% πιθανότητες στην Ελλάδα για πρόκριση στο Euro 2028, με την Ισπανία να είναι η μοναδική ομάδα που θα είναι 100% εκεί σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή, ενώ ακολουθούν η Αγγλία με 99,9%, η Πορτογαλία και η Γαλλία με 99% και το Βέλγιο με την Ολλανδία είναι λίγο πιο πίσω με 97%.
Οι πιθανότητες πρόκρισης στο Euro 2028 για κάθε ομάδα
100% Ισπανία
99.9% Αγγλία
99% Πορτογαλία
99% Γαλλία
97% Βέλγιο
97% Ολλανδία
96% Ελβετία
95% Σκωτία
95% Ουαλία
94% Ιρλανδία
93% Γερμανία
93% Ιταλία
93% Νορβηγία
89% Κροατία
85% Δανία
85% Ελλάδα
83% Αυστρία
71% Τουρκία
69% Σουηδία
57% Ουκρανία
55% Β. Ιρλανδία
54% Σερβία
47% Κόσοβο
47% Πολωνία
47% Τσεχία
46% Ουγγαρία
44% Σλοβακία
43% Σλοβενία
39% Βοσνία
29% Ισλανδία
24% Αλβανία
24% Γεωργία
23% Ισραήλ
18% Ρουμανία
16% Μαυροβούνιo
16% Φινλανδία
13% Σκόπια
9% Λευκορωσία
3% Λουκεμβούργο
3% Εσθονία
2% Βουλγαρία
2% Ν. Φερόε
2% Καζακστάν
1% Αρμενία
1% Κύπρος
1% Αζερμπαϊτζάν
1% Μάλτα
0.4% Μολδαβία
0.4% Λιθουανία
0.2% Λετονία
0.02% Γιβραλτάρ
🇪🇺 EURO 2028 qualification chances across all simulations (as of 4 Oct): ~100% 🇪🇸 Spain 99.9% 🏴 England 99% 🇵🇹 Portugal 99% 🇫🇷 France 97% 🇧🇪 Belgium 97% 🇳🇱 Netherlands 96% 🇨🇭 Switzerland 95% 🏴 Scotland 95% 🏴 Wales 94% 🇮🇪 Ireland 93% 🇩🇪 Germany 93% 🇮🇹 Italy 93% 🇳🇴 Norway 89% 🇭🇷 Croatia 85% 🇩🇰 Denmark 85% 🇬🇷 Greece 83% 🇦🇹 Austria 71% 🇹🇷 Türkiye 69% 🇸🇪 Sweden 57% 🇺🇦 Ukraine 55% ☘️ Northern Ireland 54% 🇷🇸 Serbia 47% 🇽🇰 Kosovo 47% 🇵🇱 Poland 47% 🇨🇿 Czechia 46% 🇭🇺 Hungary 44% 🇸🇰 Slovakia 43% 🇸🇮 Slovenia 39% 🇧🇦 BiH 29% 🇮🇸 Iceland 24% 🇦🇱 Albania 24% 🇬🇪 Georgia 23% 🇮🇱 Israel 18% 🇷🇴 Romania 16% 🇲🇪 Montenegro 16% 🇫🇮 Finland 13% 🇲🇰 North Macedonia 9% 🇧🇾 Belarus 3% 🇱🇺 Luxembourg 3% 🇪🇪 Estonia 2% 🇧🇬 Bulgaria 2% 🇫🇴 Faroe Islands 2% 🇰🇿 Kazakhstan 1% 🇦🇲 Armenia 1% 🇨🇾 Cyprus 1% 🇦🇿 Azerbaijan 1% 🇲🇹 Malta 0.4% 🇲🇩 Moldova 0.4% 🇱🇹 Lithuania 0.2% 🇱🇻 Latvia 0.02% 🇬🇮 Gibraltar 👉 Full EURO 2028 scenarios and projections available in our Simulator— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 4, 2026