Με έντονη διάθεση για αυτοσαρκασμό, ο Ηρακλής παρουσίασε στο ματς με τον Ολυμπιακό για την πρεμιέρα της Stoiximan Basket League τη νέα του μασκότ, η οποία μία γιαγιά με το όνομα «Χάιδω».

Οι οπαδοί του Ηρακλή αποκαλούνται «γριές» και οι άνθρωποι της ΚΑΕ έδειξαν ότι δεν έχουν πρόβλημα με τον αυτοσαρκασμό, καθώς στον αγώνα με τους «ερυθρόλευκους» παρουσίασαν τη νέα μασκότ.

Πρόκειται για μια γιαγιά με το όνομα «Χάιδω», προς τιμήν της θρυλικής φίλης του Ηρακλή, η οποία προκάλεσε πολλές φορές συγκίνηση με την αφοσίωσή της στην αγαπημένη της ομάδα.

Έτσι, οι οπαδοί του «γηραιού» αποφάσισαν να δώσουν το όνομά της στη νέα μασκότ, με την… πραγματική Χάιδω να είναι φυσικά στο γήπεδο.