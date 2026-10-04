Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια από τον τελευταίο του αγώνα, ο Ραφαέλ Ναδάλ επέστρεψε στα κορτ με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων λειτουργίας της ακαδημίας του.

Ήταν 19 Νοεμβρίου 2024 όταν ο Ισπανός θρύλος του τένις αγωνίστηκε για τελευταία φορά, αντιμετωπίζοντας τον Μπότικ Φαν Ντε Ζάντσουλπ στα προημιτελικά του Davis Cup.

Από τότε πέρασαν σχεδόν δύο χρόνια και ο Ναδάλ αποφάσισε να επιστρέψει στη δράση, έστω για μια μέρα, γιορτάζοντας τη συμπλήρωση δέκα χρόνων λειτουργίας της ακαδημίας του.

Ο Ισπανός, μάλιστα, ήταν αυτός που έδωσε τη νίκη στην ομάδα του, την Team Rafa, κόντρα στην Team Murray, η οποία είχε για επικεφαλής τον Άντι Μάρεϊ.

«Είναι μια πολύ όμορφη ημέρα, κυρίως για όλους τους ανθρώπους που θέλησαν να έρθουν και να είναι μαζί μας. Η Ακαδημία άνοιξε πριν από 10 χρόνια, αλλά στην πραγματικότητα είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια νωρίτερα, με πολλή όρεξη και ενθουσιασμό», είπε στις δηλώσεις του ο Ναδάλ, ο οποίος αποθεώθηκε από 2.000 συμπατριώτες του που βρέθηκαν στις εξέδρες.