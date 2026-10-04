Ο Πανιώνιος πήγε στον Πύργο με στόχο τη νίκη αλλά τελικά ηττήθηκε με 2-0, για την 5η αγωνιστική της Super League 2, με τους γηπεδούχους να σκοράρουν στο 90′ και στο 96′.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης ήθελε το τρίποντο με το οποίο θα ανέβαινε στην κορυφή της βαθμολογίας, εν αναμονή του αγώνα της Μαρκό με τον Νέστο Χρυσούπολης, και ήταν το φαβορί, καθώς είχαν απέναντί τους μια ομάδα που δεν είχε νίκη στο πρωτάθλημα.

Τόσο οι γηπεδούχοι όσο και οι φιλοξενούμενοι είχαν δοκάρια και ευκαιρίες, κανείς όμως δεν μπορούσε να σκοράρει και όλα έδειχναν ότι το 0-0 θα έμενε ως το τέλος, στο 90′ όμως ο Φοφανά με σουτ εντός περιοχής έκανε το 1-0 παγώνοντας τον Πανιώνιο.

Οι «κυανέρυθροι» βγήκαν μαζικά μπροστά στις καθυστερήσεις ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης για να σώσουν έστω τον βαθμό, στο 96′ όμως ο Φοφανά «χτύπησε» ξανά, στην αντεπίθεση, γράφοντας το τελικό 2-0 για τον Πύργο που πανηγύρισε την πρώτη του νίκη.