Ο Μάλκολμ Ντιλέινι στήριξε, με ανάρτησή του στα social media, τον Γιώργο Μπαρτζώκα για ό,τι έγινε με τους παίκτες της Βίρτους Μπολόνια αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα της Πέμπτης (1/10).

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στην Ιταλία με 96-94 μετά το τρίποντο του Καρ στην εκπνοή και κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών τους οι παίκτες της Βίρτους… πήραν παραμάζωμα τον Έλληνα προπονητή, ο οποίος αντέδρασε εκνευρισμένος.

Ήταν ένα σκηνικό που προκάλεσε πολλά σχόλια στα social media και ο Ντιλέινι, ο οποίος έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον τεχνικό του Ολυμπιακού, τον υπερασπίστηκε με ανάρτησή του στα social media.

Συγκεκριμένα, ανέβασε το βίντεο από το περιστατικό και έγραψε «ο Μπαρτζώκας δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει πίσω», ενώ όταν ένας ακόλουθος τον ρώτησε αν η αντίδραση του προπονητή των «ερυθρόλευκων» ήταν απαραίτητη ή αχρείαστη, απάντησε: «Ήταν απαραίτητη».