Στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Άρη προπονήθηκε η Εθνική Γερμανίας, πριν από την αποψινή αναμέτρηση με την Ελλάδα στο γήπεδο της Τούμπας για την 4η αγωνιστική του Nations League.

Στο περιθώριο της προπόνησης, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας, Γιούργκεν Κλοπ είχε συνάντηση με ανθρώπους των «κίτρινων», αλλά και με τον προπονητή του Άρη, Μιχάλη Γρηγορίου, με τους δύο άνδρες να τα λένε για αρκετή ώρα.

«Η ΠΑΕ Άρης, μετά το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ολλανδίας, φιλοξένησε σήμερα στις προπονητικές εγκαταστάσεις και την Εθνική Γερμανίας, η οποία προπονήθηκε ενόψει του αποψινού αγώνα με την Εθνική Ελλάδας.

Οι άνθρωποι της γερμανικής ομάδας ευχαρίστησαν -με τη σειρά τους- την ΠΑΕ Άρης για την φιλοξενία.

Τον Γιούργκεν Κλοπ, τους ποδοσφαιριστές και τα στελέχη του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Γερμανίας υποδέχτηκαν ο team manager, Γιώργος Γκουγκουλιάς, ο προπονητής, Μιχάλης Γρηγορίου, καθώς και μέλη του staff της ομάδας μας», ανέφερε στην ανάρτησή του στα social media η ΠΑΕ Άρης.