Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού συνεχίζει να γράφει ιστορία. Οι «ερυθρόλευκες» κατέκτησαν το τέταρτο Super Cup και πλησιάζουν το ρεκόρ της Σαμπαντέλ η οποία έχει κατακτήσει πέντε.

Ο Ολυμπιακός έχει δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή δυναστεία στο γυναικείο πόλο με 9 ευρωπαϊκούς τίτλους, η οποία προκαλεί τον θαυμασμό ακόμα και στην Ισπανία με την «Mundo Deportivo» να υποκλίνεται στην ομάδα του Πειραιά.

Η εφημερίδα της Καταλωνίας χαρακτηρίζει τον Ολυμπιακό ένα «superproject που συνεχώς μεγαλώνει» και τον τοποθετεί μεταξύ των βασικών φαβορί για την κατάκτηση και του φετινού Champions League.

«Ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος. Φερεντσβάρος, Ματαρό, Σαμπαντέλ, Οριζόντε Κατάνια και Βουλιαγμένη συγκαταλέγονται στις ομάδες που διαθέτουν την ποιότητα για να διεκδικήσουν την κορυφή της Ευρώπης. Όμως ο Ολυμπιακός έχει ήδη στείλει το πρώτο ηχηρό μήνυμα της σεζόν, κατακτώντας τον πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό τίτλο.

Σε αντίθεση μάλιστα με ομάδες που δημιούργησαν ή ενίσχυσαν σημαντικά τα ρόστερ τους το φετινό καλοκαίρι και χρειάζονται χρόνο για να αποκτήσουν συνοχή, ο Ολυμπιακός διαθέτει ένα σύνολο που έχει ήδη δοκιμαστεί στο υψηλότερο επίπεδο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στην συνέχεια η «Mundo Deportivo» στέκεται ιδιαίτερα στη σύνθεση του ελληνικού ρόστερ, υπογραμμίζοντας ότι ο Ολυμπιακός έχει διατηρήσει τον βασικό κορμό της ομάδας που κατέκτησε την Ευρώπη.

«Στην ομάδα παραμένουν μεταξύ άλλων οι Ιωάννα Σταματοπούλου, Στεφανία Σάντα, Φωτεινή Τριχά, Άμπι Άντριους, Χριστίνα Σιούτη, Ειρήνη Νίνου, Βασιλική Πλευρίτου και Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη. Σε αυτές προστέθηκε η Κάτα Χάιντου, μια μεταγραφή που ανεβάζει ακόμη περισσότερο το επίπεδο μιας ομάδας που ούτως ή άλλως διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να διεκδικήσει κάθε διαθέσιμο τίτλο».

Κλείνοντας το αφιέρωμα η Καταλανική εφημερίδα αναφέρει: «Ο Ολυμπιακός έχει χτίσει μια ομάδα για να διεκδικεί τα πάντα. Και ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος της νέας σεζόν βρίσκεται ήδη στον Πειραιά».