Τα πάντα για να τελειώσουν τον Λιόλιο

Άρχισε το πρωτάθλημα του μπάσκετ και το θέμα είναι το… πώς θα ολοκληρωθεί. Θα είναι τα ίδια πρόσωπα σε θέσεις-θεσμούς, όπως για παράδειγμα αυτή του προέδρου της ΕΟΚ, ή θα έχουμε αλλαγές; Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά τι θα γίνει με τον Λιόλιο, όλοι όμως είναι σίγουροι για κάτι: Το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα των τελευταίων πολλών ετών θα είναι και το πιο… τοξικό. Η κατάσταση έχει αγριέψει πολύ και η πλευρά που δεν στηρίζει τον Λιόλιο θα κάνει ό,τι μπορεί για να τον δει να αποχωρεί από την ΕΟΚ και γενικά από το μπάσκετ. Η πλευρά που τον στηρίζει, από την άλλη πλευρά, θα κάνει τα πάντα για να μην υπάρξουν αλλαγές. Μέσα σε αυτό το κλίμα, κάθε ντέρμπι -και φέτος αυτά θα είναι περισσότερα από ό,τι τις προηγούμενες σεζόν- θα είναι ένας μικρός… πόλεμος. Όχι μόνο αγωνιστικά.

Προτεραιότητα το NBA

Στον Παναθηναϊκό είναι ειλημμένη απόφαση η απόκτηση σέντερ και προτεραιότητα είναι το NBA. Οι πράσινοι περιμένουν να δουν ποιοι θα κοπούν για να αρχίσουν τις συζητήσεις και να μπουν σε διαδικασία πρότασης στον παίκτη που θα υποδείξει ο Ομπράντοβιτς. Ο Σέρβος εξετάζει αρκετές περιπτώσεις παικτών που μπορούν να απασχολήσουν τον Παναθηναϊκό και όσοι είναι κοντά στη διοίκηση της ΚΑΕ υποστηρίζουν πως δεν αποκλείεται να υπάρξουν σύντομα εξελίξεις. Ο Γιαννακόπουλος άλλωστε περιμένει απλά να του πει το όνομα ο Ομπράντοβιτς και θα κινητοποιηθεί αμέσως για να γίνει πραγματικότητα και αυτή η επιθυμία του, όπως έγινε και με όλες τις άλλες μεταγραφές. Για καλό και για κακό, πάντως, στο τριφύλλι έχουν σημειώσει και κάποια ονόματα ψηλών που αγωνίζονται στην Ευρώπη και θα κινηθούν ακόμη και για να «σπάσουν» συμβόλαιο, αν χρειαστεί.

«Όχι» στον πλειστηριασμό

Στον Ολυμπιακό την έχουν πάρει την απόφασή τους για το θέμα του Ντόρσεϊ: Δεν θα μπουν σε διαδικασία πλειστηριασμού. Με το συμβόλαιό του να λήγει στο τέλος της σεζόν και με τον ΠΑΟΚ να του έχει κάνει μια τρελή πρόταση, ο διεθνής γκαρντ δεν αγχώνεται ιδιαίτερα για το μέλλον του. Ξέρει ότι έχει το πάνω χέρι έναντι των ερυθρόλευκων και δεν προβληματίζεται και πολύ. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, από την άλλη πλευρά, δεν θέλουν να τον χάσουν, αλλά δεν θέλουν, επίσης, να ξεφύγουν εντελώς και να καταθέσουν μια πρόταση που δεν ταιριάζει με την οικονομική πολιτική τους. Με λίγα λόγια, το να ανανεώσει ο Ντόρσεϊ με τον Ολυμπιακό μοιάζει να είναι το λιγότερο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή. Μέσα στη σεζόν, βέβαια, πολλά μπορούν να αλλάξουν, αλλά με τα δεδομένα που επικρατούν σήμερα ο Ντόρσεϊ είναι πολύ πιο κοντά στην αποχώρηση από ό,τι στην ανανέωση.

Προς αποχώρηση ο Κλέιτον

Στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό δεν σκέφτονται μόνο τις μεταγραφές του Ιανουαρίου αλλά και τις αποχωρήσεις. Γιατί θα υπάρξουν και τέτοιες. Είτε επειδή υπάρχει ενδιαφέρον για κάποιους παίκτες, όπως για παράδειγμα ο Μπρούνο, είτε επειδή κάποιοι δεν έχουν πείσει ότι μπορούν να προσφέρουν. Στο ρόστερ των ερυθρόλευκων υπάρχει, ενδεικτικά, ο Κλέιτον, ο οποίος δεν είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μεντιλίμπαρ και δεν δείχνει να τρελαίνεται ούτε ο Αλγκουαθίλ. Είναι η τελευταία επιλογή για την επίθεση, δεν δηλώθηκε στη λίστα για την Ευρώπη και όπως λένε στον Πειραιά δεν δείχνει να πιστεύει ούτε ο ίδιος πλέον ότι μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα και να κερδίσει θέση βασικού ή έστω να υπολογίζεται κανονικά για το rotation. Είναι πιθανή επομένως η αποχώρησή του τον Ιανουάριο και στην Πορτογαλία υπάρχουν ομάδες που έχουν στις λίστες τους το όνομά του.

Επιστρέφει και ανανεώνει

Αντίστροφη μέτρηση στον ΠΑΟΚ για την επιστροφή του Ντεσπόντοφ, στον οποίο θα γίνει πρόταση ανανέωσης. Ο Βούλγαρος εξτρέμ είναι εκτός δράσης εδώ και έξι μήνες και αυτό τον έριξε πολύ ψυχολογικά, ενώ το γεγονός πως το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν είναι λογικό να του προκαλεί ανασφάλεια για το μέλλον του. Αυτό είναι κάτι που το ξέρουν πολύ καλά στην ΠΑΕ και έχουν αποφασίσει να του κάνουν πρόταση για ανανέωση, καθώς πιστεύουν στον παίκτη, ενώ παράλληλα θέλουν να τον ανεβάσουν ψυχολογικά. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ πιστεύουν ότι οι συζητήσεις με τον Ντεσπόντοφ δεν θα είναι δύσκολες, τόσο επειδή ο παίκτης προέρχεται από πολύμηνη απουσία, όσο και επειδή επιθυμία του, ούτως ή άλλως, είναι να ανανεώσει. Να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη. Γι’ αυτό και δεν βιάζονται να αρχίσουν τις συζητήσεις, έχοντας ήδη ενημερώσει τον παίκτη για τις προθέσεις τους.