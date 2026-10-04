Με το δεξί μπήξε στο νέο πρωτάθλημα της Basket League, ο Παναθηναϊκός ο οποίος στο άδειο λόγω τιμωρίας ΟΑΚΑ επικράτησε εύκολα με 103-74 του Βίκου Ιωαννίνων.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς παρουσιάστηκε στο γήπεδο σοβαρή και συγκεντρωμένη και από νωρίς έβαλε τις βάσεις για να φτάσει σε μια άνετη νίκη.

Ο Ματίας Λεσόρ με 19 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση, έχοντας βοήθειες από τον Χέιζ-Ντέιβις (15π), Μήτογλου (14π) και Γιαμπουσέλε (14π). Για τον Βίκο, οι Τζόρνταν Φλόιντ και Κεσόν Τζάστις είχαν από 14 πόντους.

Μάλιστα ο Μπαντιό δεν αγωνίστηκε καθόλου στην αναμέτρηση παρά το ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα, προκειμένου να ξεκουραστεί.

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ο Παναθηναϊκός είχε πρωταγωνιστή τον Φρανσίσκο ο οποίος έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του με 8-6, ενώ στην συνέχεια ανέλαβαν δράση οι Γιαμπουσέλε με τρίποντο για το 15-10 και ο Λεσόρ με γκολ φάουλ για το 18-10.

Οι παίκτες του Ομπράντοβιτς ανέβασαν κι άλλο τον ρυθμό τους και ανέβασαν τον δείκτη του σκορ στο 29-15 για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο με 32-20.

Στην δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 20 πόντους διαφορά (53-33) με τους Φρανσίσκο, Μαντζούκα και Λεσόρ να είναι οι καλύτεροι παίκτες, ενώ στην συνέχεια και σχεδόν σε όλη την τρίτη περίοδο ο προπονητής του «τριφυλλιού» έκανε διαχείριση του χρόνου ενόψει της συνέχειας.

Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα η διαφορά έφτασε στους 30 πόντους (87-57 στο 33’) με τους «πράσινους» να φτάνουν στην επικράτηση με το τελικό 103-74.

Τα δεκάλεπτα: 32-20, 55-37, 79-48, 103-74

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Καλαϊτζάκης 9, Φρανσίσκο 12, Γιαμπουσέλε 14, Μήτογλου 14, Μαντζούκας 10, Μωραΐτης 8, Χέιζ-Ντέιβις 15, Λεσόρ 19, Μπόνγκα 2.

ΒΙΚΟΣ: Μπόγκς 4, Σωτηρίου 1, Φλόιντ 14, ΜακΝάιρ 6, Τζάστις 14 , Καρακώστας 10, Άλμονορ 3, Αγαβάνης 12, Γόντικας 8, Πατρίκης 2, Φρίμαν, Πόζογλοτ.