Σε ένα ξεχωριστό γκαλά βρέθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου αποδεικνύοντας ότι η αγάπη του για το άλμα δεν περιορίζεται στα μεγάλα στάδια και στις επίσημες διοργανώσεις.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης συμμετείχε στο ιδιαίτερο «Γκαλά Αλμάτων στον Κήπο», που πραγματοποιείται στην Παλλήνη και δεν αρκέστηκε σε μια απλή παρουσία.

Από την προσπάθειά που έκανε, πραγματοποίησε άλμα στα 6,29 μέτρα, επίδοση που αποτέλεσε το νέο άτυπο «ρεκόρ κήπου».

Μάλιστα, οι θεατές αντιμετώπισαν την προσπάθεια με χιούμορ, με χαρακτηριστική ατάκα «γκρεμίστε τη μάντρα, γιατί θα βγει έξω».

Η συμμετοχή του Τεντόγλου έδωσε ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα σε μια διοργάνωση που, παρά τον ανεπίσημο χαρακτήρα της, συνεχίζει να αναδεικνύει με έναν ιδιαίτερο τρόπο την αγάπη για τον στίβο.

Την συγκεκριμένη, αθλητική συνάντηση, την διοργανώνει περισσότερα από δέκα χρόνια ο παλαίμαχος αθλητής Γιώργος Δεμένεγας και ο χώρος διεξαγωγής είναι ο κήπος του σπιτιού του στην περιοχή Μπαλάνα, ο οποίος κάθε χρόνο μετατρέπεται σε χώρος αγώνων.