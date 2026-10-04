Ο Μαξ Φερστάπεν, τερμάτισε πρώτος στο Grand Prix του Μπαχρέιν, που διεξήχθη στη πίστα Σεπανγκ στη Μαλαισία, πανηγυρίζοντας έτσι την πρώτη του νίκη στη σεζόν,

Ο αγώνας ξεκίνησε με 1,5 ώρα καθυστέρηση λόγω έντονης βροχής και προβλημάτων που προέκυψαν από αυτή.

Από εκεί και πέρα, ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Κίμι Αντονέλι τερμάτισε δεύτερος με τη Mercedes, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον της Ferrari κατέλαβε την τρίτη θέση.

Τέταρτος ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Σαρλ Λεκλέρ. Ο Λάντο Νόρις αντιμετώπισε πολλά προβλήματα και τερμάτισε ένατος, ενώ τη βαθμολογική δεκάδα έκλεισε ο Άρβιντ Λίντμπλαντ.

Από τον αγώνα αποσύρθηκαν ο Βάλτερι Μπότας, ο Άλεξ Άλμπον, όπως και ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα στο μονοθέσιο του.

OUR TOP 10 IN SEPANG 👇 #F1 #BahrainGP https://t.co/DlVhWT8Pl6 — Formula 1 (@F1) October 4, 2026