Με αντίπαλο τον Ηρακλή στην Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός σήμερα (17:30) τις υποχρεώσεις του στο ελληνικό πρωτάθλημα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει αλλαγές στην 12άδα της ομάδας για την αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός του Ολυμπιακού δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Γιαν Μοντέρο που ταλαιπωρείται από μία ίωση, ενώ εκτός αποστολής βρίσκονται επίσης οι Τζορτζ Πάπας, Ταϊρίκ Τζόουνς και Γιώργος Μπουρνελές.

Αντίθετα, στα ευχάριστα νέα είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ο οποίος επιστρέφει στην αγωνιστική δράση με σκοπό να πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής για να βρει ρυθμό ενόψει της συνέχειας.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού: Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Ντόρσεϊ, Πλώτας, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Παπανικολάου, Γουόρντ, Εντζάι, Βεζένκοφ, Χολ, Καραγιαννίδης και Μιλουτίνοφ.