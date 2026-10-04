Με ανακοίνωσή της η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία καλεί τους φιλάθλους να προσέλθουν έγκαιρα στο γήπεδο της Τούμπας για το ματς με την Γερμανία, προκειμένου η είσοδος όλων να πραγματοποιηθεί ομαλά και με ασφάλεια.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ αναφέρει:

«Στις 18:45 ανοίγουν οι θύρες του γηπέδου της Τούμπας, που θα φιλοξενήσει τον 4ο αγώνα της Εθνικής ομάδας στην League A του UEFA Nations League, εναντίον της Γερμανίας (21:45). Η ΕΠΟ καλεί τους φιλάθλους που έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο να προσέλθουν έγκαιρα στο γήπεδο, ώστε η είσοδος όλων να πραγματοποιηθεί ομαλά και με ασφάλεια.

Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν και θα πρέπει να διαθέτουν κανονικά εισιτήριο, καθώς και να συνοδεύονται από ενήλικο φίλαθλο. Για παιδιά έως και 15 ετών ίσχυσε ειδική προνομιακή τιμή στην κατηγορία εισιτηρίων «ΠΑΙΔΙΚΟ».

Οι φίλαθλοι καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως την άφιξή τους στο γήπεδο, να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και να καταλαμβάνουν αποκλειστικά τη θέση που αναγράφεται στο εισιτήριό τους. Παράλληλα, θα πρέπει να παραμένουν ελεύθερες οι είσοδοι, οι διάδρομοι και οι σκάλες των εξεδρών.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται ρητά η προσέγγιση του γηπέδου από φιλάθλους που δεν είναι κάτοχοι εισιτηρίου.

Όλοι οι φίλαθλοι που έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για τον αγώνα οφείλουν να έχουν μαζί τους πρωτότυπο έγγραφο ταυτοπροσωπίας ή άλλο νόμιμο έγγραφο, όπως διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης, καθώς θα διενεργούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι ταυτοπροσωπίας.

Επιπλέον, συνιστάται στους φιλάθλους να έχουν το εισιτήριό τους κατεβασμένο στο κινητό τους τηλέφωνο, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία των ελέγχων και της εισόδου. Υπενθυμίζεται ότι δεν απαιτείται η προσθήκη του εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet.

Απαγορεύσεις

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση λέιζερ, καθώς και το άναμμα ή η χρήση πυρσών, φωτοβολίδων, καπνογόνων και κάθε είδους πυροτεχνικού υλικού. Οι παραβάτες θα υπόκεινται στις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Επίσης, δεν επιτρέπονται εντός του γηπέδου:

σακούλες μεγαλύτερες από Α4,

όπλα οποιουδήποτε είδους ή αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα, συμπεριλαμβανομένων των ομπρελών,

μπουκάλια, γυάλινα ή μεταλλικά δοχεία και κουτάκια κάθε είδους, με εξαίρεση αντικείμενα που απαιτούνται για τεκμηριωμένους ιατρικούς λόγους,

πυροτεχνήματα, φωτοβολίδες, καπνογόνα και άλλα σχετικά υλικά,

δοχεία ψεκασμού, εύφλεκτες ή διαβρωτικές ουσίες και άλλες ουσίες επικίνδυνες για την υγεία,

καλύμματα προσώπου, κράνη, full face και μάσκες σκι,

συσκευές λέιζερ,

drones,

αλκοόλ, ναρκωτικές ή άλλες επικίνδυνες/μεθυστικές ουσίες, με εξαίρεση φαρμακευτικές ουσίες για τεκμηριωμένους ιατρικούς λόγους,

προσβλητικό, ρατσιστικό, ξενοφοβικό, σεξιστικό, θρησκευτικό, πολιτικό ή άλλο παράνομο ή απαγορευμένο υλικό,

διαφημιστικά ή εμπορικά αντικείμενα και υλικά, συμπεριλαμβανομένων πανό, πινακίδων, συμβόλων και φυλλαδίων,

εύκαμπτα κοντάρια σημαίας που υπερβαίνουν το 1 μέτρο σε μήκος και το 1 εκατοστό σε διάμετρο,

πανό ή σημαίες μεγαλύτερες από 2 x 1,5 μέτρα, εκτός εάν έχει προηγηθεί σχετική γραπτή έγκριση από την UEFA ή την ΕΠΟ,

ηλεκτρονικές, μηχανικές ή χειροκίνητες συσκευές εκπομπής ήχου, όπως μεγάφωνα,

επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες ή άλλες επαγγελματικές συσκευές εγγραφής ήχου και εικόνας που προορίζονται για μετάδοση ή διάδοση περιεχομένου χωρίς σχετική άδεια. Ερασιτεχνικός εξοπλισμός για ιδιωτική χρήση επιτρέπεται.

Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και προϊόντων καπνού, εντός του γηπέδου.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος μπουκαλιών νερού στο γήπεδο. Νερό θα διατίθεται προς πώληση εντός της εγκατάστασης.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι στο γήπεδο επιτρέπονται μόνο μπλούζες, κασκόλ και διακριτικά της Εθνικής ομάδας, ενώ δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε φιλάθλους που φέρουν διακριτικά συλλόγων».