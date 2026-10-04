Η Μαρία Σάκκαρη ρίχνεται αύριο Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στην μάχη του τρίτου γύρου στo China Open, αντιμετωπίζοντας την Ελίνα Σβιτόλινα (11:30, Novasports 6).

Η Ελληνίδα τενίστρια, Νο.33 στην παγκόσμια κατάταξη και Νο.25 στο ταμπλό του τουρνουά, έχει έχει δύσκολο έργο απέναντι στην η 32χρονη Ουκρανή, η οποία βρίσκεται στο Νο.7 της παγκόσμιας κατάταξης και στο Νο.6 του ταμπλό.

Η Σβιτίλινα δυσκολεύτηκε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Κατερίνα Σινιάκοβα. Έχασε το πρώτο σετ με 6-1, αλλά στην συνέχεια αντέδρασε και πήρε τα δύο επόμενα με 6-4 και 6-2, εξασφαλίζοντας την πρόκριση.

Σάκκαρη και Σβιτόλινα έχουν αναμετρηθεί πέντε φορές στο παρελθόν, με την πρώτη να κερδίζει δύο φορές την Ουκρανή τενίστρια.