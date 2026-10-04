Η Εθνική μας ομάδα υποδέχεται απόψε την Γερμανία για την 4η αγωνιστική του Nations League, με την Bild να κάνει μια ιδιαίτερη αναφορά στην Τούμπα.

Το γερμανικό Μέσο επιχείρησε να προετοιμάσει το κοινό του, αλλά και την αποστολή της Γερμανίας, για την ατμόσφαιρα που αναμένεται να συναντήσει στη Θεσσαλονίκη.

«Καλώς ήρθες στη Μαύρη Κόλαση, Γιούργκεν Κλοπ», ανέφερε χαρακτηριστικά η Bild, περιγράφοντας την Τούμπα ως μία έδρα όπου η ένταση από τις εξέδρες και η πίεση που δημιουργεί ο κόσμος αποτελούν βασικό κομμάτι της ταυτότητάς της.

Μάλιστα, η Γερμανική ιστοσελίδα γύρισε τον χρόνο πίσω στο 2014 και στον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, χρησιμοποιώντας μια φωτογραφία από το εντυπωσιακό pyro show των φίλων του ΠΑΟΚ.

Η εικόνα αυτή παρουσιάστηκε ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι σημαίνει Τούμπα, με τη Bild να συγκαταλέγει το γήπεδο του ΠΑΟΚ ανάμεσα στις πιο «καυτές» ποδοσφαιρικές έδρες της Ευρώπης.