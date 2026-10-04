Η σημερινή ημέρα είναι μια από αυτές που θα πληγώνει πάντα τον ΠΑΟΚ αφού έχει συνδεθεί με μία μελανή σελίδα στην ιστορία της ομάδας, με έξι οπαδούς του να χάνουν τη ζωή τους στις 4 Οκτωβρίου 1999 σε θανατηφόρο τροχαίο στα Τέμπη, κατά την επιστροφή τους μετά από εκτός έδρας αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Η «ασπρόμαυρη» οικογένεια δεν ξεχνάει ποτέ τα αδικοχαμένα παιδιά της και το δείχνει έμπρακτα με κάθε ευκαιρία, με τη διοίκηση του συλλόγου να στέλνει το δικό της ξεχωριστό μήνυμα για την τραγωδία που συγκλόνισε τον ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο μέσω των λογαριασμών της στα social media.

Η ανάρτηση του ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ τους έφερε εδώ, τους άφησε εδώ και συνέχισε παραπέρα…

04.10.1999 | 04.10.2026

27 χρόνια τώρα, είστε πάντα δίπλα μας. Πάντα και παντού μαζί μας.

Αδέρφια, ζείτε, εσείς μας οδηγείτε!»