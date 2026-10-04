Φιλικό παιχνίδι έδωσε τα ξημερώματα η Αργεντινή με την Μπουρκίνα Φάσο την οποία και συνέτριψε με 7-0, λίγες μόλις ημέρες πριν από το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Λιονέλ Μέσι.

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες στο ξεκίνημα του αγώνα εκτέλεσε πέναλτι, ο Ραζάκ Γκιρά απέκρουσε, αλλά στην επαναφορά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στο 8ο λεπτό, η Αργεντινή διπλασίασε τα τέρματα της όταν ο αμυντικός της Μπουρκίνα Φάσο, Μουμουνί Ντιαλό, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του στην προσπάθειά του να απομακρύνει.

Στη συνέχεια, ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι πέτυχε το πρώτο του γκολ με την εθνική ομάδα στο 12ο λεπτό με ένα δυνατό σουτ που νίκησε τον τερματοφύλακα.

Ο Νίκο Πας στο 35’ πέτυχε το τέταρτο γκολ της Αργεντινής με ωραίο τελείωμα σκοράροντας για δεύτερο σερί ματς και ο Χουλιάν Άλβαρες διαμόρφωσε το 5-0 λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Φράνκο Μασταντουόνο, που είχε περάσει ως αλλαγή, πέτυχε το πρώτο του γκολ με την εθνική ομάδα κάνοντας το 6-0 στο 57’, ενώ ο Τζουλιάνο Σιμεόνε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσε το τελικό 7-0 για την Αργεντινή.