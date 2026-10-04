Στην «μάχη» του πρωταθλήματος της Basket League ρίχνονται σήμερα Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Οι «πράσινοι», θέλουν να πετύχουν την πρώτη τους νίκη εντός συνόρων, απέναντι στον νεοφώτιστο Βίκο Φalcons (13:00, ΣΚΑΙ).

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μουσταφά Φαλ, τον Κώστα Σλούκα, τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, αλλά και τον Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος αντικαταστάθηκε στην οκτάδα των ξένων από τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Αντίθετα στην οκτάδα θα βρίσκεται ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί, όχι μόνο εξαιτίας του τραυματισμού του, αλλά και επειδή έχει τιμωρία, από την περασμένη σεζόν. Από την άλλη ο Βίκος θέλει να γράψει την δική του ιστορία στην πρώτη κατηγορία και να φανεί ανταγωνιστικός.

Η πρώτη αγωνιστική ολοκληρώνεται στη Θεσσαλονίκη με τον Ηρακλή να υποδέχεται τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό (17:30, ΣΚΑΙ).

Ο «γηραιός» προέρχεται από μια αρκετά καλή σεζόν, φτάνοντας μια «ανάσα» από τη συμμετοχή στα playoffs. Ωστόσο οι έξι διαδοχικές ήττες στο φινάλε της regular season τον άφησαν στην ένατη θέση της κανονικής περιόδου.

Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να δώσουν απόψε το έκτο παιχνίδι τους μέσα σε διάστημα δέκα ημερών και θέλουν να μπουν με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον τιμωρημένο, Ταϊρίκ Τζόουνς.