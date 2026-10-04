Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής του Nations League.

Για τον όμιλο της Ελλάδας, η Ολλανδία υποδέχεται τη Σερβία στο Αϊντχόφεν και θέλει τη νίκη που θα τη διατηρήσει στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου και φυσικά να εξασφαλίσει την πρόκριση στους «8» του Nations League.

Από την άλλη, η Σερβία ψάχνει τους πρώτους της βαθμούς, καθώς έχει τρεις συνεχόμενες ήττες και αυτή τη στιγμή το ενδεχόμενο του υποβιβασμού στη League B μοιάζει να είναι το πιο πιθανό.

Για τον 4ο όμιλο η Πορτογαλία θα υποδεχθεί την Νορβηγία, με τους Ίβηρες να δίνουν το πρώτο τους εντός έδρας παιχνίδι μετά το περιστατικό με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την αποχώρησή του από την Εθνική.

Η Πορτογαλία τα πηγαίνει πολύ καλά πάντως έχοντας κάνει το 3 στα 3, ενώ η ομάδα του Έρλινγκ Χάαλαντ έχει μείνει στους τρεις βαθμούς μετά από δύο συνεχόμενες ήττες.

Για την League B το Κόσοβο υποδέχεται την Αυστρία, ενώ η Ιρλανδία μονομαχεί με το Ισραήλ. Τέλος, για την League D θα αναμετρηθούν η Μάλτα με την Ανδόρα και το Αζερμπαϊτζάν με τη Λιθουανία.

Το σημερινό πρόγραμμα:

League A

Ελλάδα-Γερμανία (21:45)

Ολλανδία-Σερβία (21:45)

Πορτογαλία-Νορβηγία (21:45)

Ουαλία-Δανία (21:45)

League B

Κόσοβο-Αυστρία (19:00)

Ιρλανδία-Ισραήλ (21:45)

League D

Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία (16:00)

Μάλτα-Ανδόρα (19:00)