Μια ακόμη μεγάλη βραδιά διεκδικεί η Εθνική Ελλάδας, που υποδέχεται απόψε τη Γερμανία σε μια Τούμπα γεμάτη από φιλάθλους. Η αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής του Nations League είναι προγραμματισμένη για σήμερα, 4 Οκτωβρίου 2026, στις 21:45, με τηλεοπτική μετάδοση από τον Alpha.

Έχοντας περάσει μόλις δέκα ημέρες από την ιστορική εκτός έδρας επιτυχία στο Άουγκσμπουργκ, η γαλανόλευκη θέλει να φτάσει σε δεύτερη νίκη απέναντι στους Γερμανούς και να επαναλάβει το σπουδαίο κατόρθωμά της, αυτή τη φορά μπροστά στο κοινό της.

Στο παιχνίδι με την Ολλανδία, η ισοφάριση στο 89′ στέρησε από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα την τρίτη νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις στον όμιλο. Παρά την ισοπαλία, πά ντως, η Ελλάδα διατηρεί προβάδισμα δύο βαθμών από τους Ολλανδούς και τριών από τους Γερμανούς. Με αυτά τα δεδομένα, μια αποψινή επικράτηση ουσιαστικά εξασφαλίζει τόσο την παρουσία της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης όσο και την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία του Nations League.

Αρκετές διαφοροποιήσεις στην ενδεκάδα αναμένεται να κάνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Σέρβος ομοσπονδιακός προπονητής δεν υπολογίζει στον Τζόλη, που έχει τεθεί εκτός μάχης, με τον Μασούρα να αναλαμβάνει τη θέση του. Ο τελευταίος είχε σημαντική συμβολή απέναντι στην Ολλανδία την Πέμπτη, καθώς πέρασε στο ματς ως αλλαγή και ολοκλήρωσε την παρουσία του με ένα γκολ και μία ασίστ.

Για τον χώρο του κέντρου προβλέπεται η επιστροφή του Ζαφείρη στο αρχικό σχήμα. Στην επίθεση, ο Φώτης Ιωαννίδης αναμένεται να διατηρήσει τη θέση του ως βασικός, έχοντας πιθανότερο παρτενέρ τον Κωστούλα. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Καρέτσας να μείνει στον πάγκο, ώστε να ξεκουραστεί από τη διαδοχική συμμετοχή του σε παιχνίδια.

Με προβλήματα καταστρώνουν τα σχέδιά τους και οι Γερμανοί. Στη λίστα των απουσιών προστέθηκε ο Γκνάμπρι, ενώ ο Σλότερμπεκ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τραυματισμό. Εκτός βρίσκεται επίσης ο αρχηγός της ομάδας, Κίμιχ.