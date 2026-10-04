Η Εθνική μας ομάδα είναι έτοιμη για να δείξει ακόμη μια φορά πως έχει αλλάξει επίπεδο, στην αποψινή αναμέτρηση με την Γερμανία για την 4η αγωνιστική του Nations League (21:45, Alpha, Novasports Start).

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που βρίσκεται στην πρώτη θέση του 2ου ομίλου με 7 βαθμούς, θέλει να επαναλάβει ότι έκανε και στο Άουγκσμπουργκ πριν από μια εβδομάδα και να εδραιωθεί στην κορυφή.

Η αναμέτρηση βέβαια μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς η Γερμανία θα είναι πιο έτοιμη από τον πρώτο αγώνα και πιο υποψιασμένη και οι Έλληνες διεθνείς θα πρέπει να δείξουν πως έχουν την απόλυτη συγκέντρωση για να μην βρεθούν προ εκπλήξεως.

Η «γαλανόλευκη» δεν θα είναι μόνη της σε αυτή τη νέα προσπάθεια, καθώς τα εισιτήρια του αγώνα έχουν εξαντληθεί και η Τούμπα θα είναι απόψε κατάμεστη, όπως ήταν και στην αναμέτρηση με την Ολλανδία.

Ο κόσμος της Εθνικής έχει ενθουσιαστεί με τη νέα προσπάθεια της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και θα στηρίξει και πάλι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα για να φτάσει στη νίκη.

Στα θετικά είναι πως δεν υπάρχουν νέα προβλήματα στο «στρατόπεδο» της Εθνικής και έτσι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχει τη δυνατότητα να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Μια ενδεκάδα που δεν αναμένεται να έχει μεγάλες αλλαγές σε σχέση με τους τρεις προηγούμενους αγώνες.

Στο 4-4-2 ή το 4-3-2-1 που διαμορφώνεται κατά την διάρκεια του αγώνα, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός θα παρατάξει στην εστία τον Τζολάκη, τους Τσιμίκα, Ρέτσο, Μαυροπάνο και Σάλιακα στην άμυνα. Τους Κουρμπέλη και Ζαφείρη στην μεσαία γραμμή. Τους Μασούρα και Καρέτσα στα άκρα της επίθεσης και στην κορυφή του Παυλίδη και Ιωαννίδη, με τον πρώτο να έχει πιο σύνθετο ρόλο παίζοντας και πίσω από τον Ιωαννίδη.