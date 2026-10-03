Η εμφάνιση του Φώτη Ιωαννίδη στον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία δεν πέρασε φυσικά απαρατήρητη από τα πορτογαλικά ΜΜΕ, τα οποία τον αποθεώνουν και τονίζουν πως θα έχει θέση βασικού στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Στον αγώνα με τη Γερμανία ο διεθνής Έλληνας φορ μπήκε ως αλλαγή και έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, σε αυτόν που ακολούθησε, όμως, με την Ολλανδία είχε θέση βασικού, πέτυχε γκολ και έδωσε και μία ασίστ.

Ήταν μια εμφάνιση που τη χρειαζόταν ο Ιωαννίδης για να πάρει τα πάνω του και όπως αναφέρει η πορτογαλική A Bola θα έχει πλέον θέση βασικού στη Σπόρτινγκ Λιαβόνας, καθώς έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ρουί Μπόρχες.

«Έλαμψε απέναντι στην Ολλανδία, στο ισόπαλο 2-2, πετυχαίνοντας ένα γκολ και δίνοντας μία ασίστ», αναφέρουν για τον Ιωαννίδη οι Πορτογάλοι και συνεχίζουν: «Ο Ιωαννίδης ξεκίνησε τη σεζόν ως βασικός, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πλαίσιο. Μετά τη μακρά αβεβαιότητα γύρω από τον Σουάρες, η οποία συνοδεύτηκε από ορισμένες αντιπαραθέσεις σχετικά με τον Νοτιοαμερικανό, ο Έλληνας επιθετικός είχε κερδίσει την προτίμηση του Ρουί Μπόρχες για την επίθεση».

Στην επανέναρξη του πορτογαλικού πρωταθλήματος η Σπόρτινγκ Λισαβόνας αντιμετωπίζει τη Μπράγκα και λίγα 24ωρα μετά θα αναμετρηθεί με τη Λανς για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.