Με τους Πίκνεϊ, Νόλεϊ και Τζόζεφ να ξεχωρίζουν, η ΑΕΚ νίκησε εύκολα με 91-70 το Μαρούσι για την πρεμιέρα της Stoiximan Basket League.

Μετά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, στα οποία οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ, η Ένωση ανέβασε ρυθμό με τον Ερτέλ να δημιουργεί και τον Νόλεϊ να σκοράρει, κλείνοντας στο +8 (18-12) το πρώτο δεκάλεπτο.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα τα πήγε ακόμη καλύτερα στο δεύτερο καθώς αύξησε τη διαφορά, όπως δείχνει και το 46-34 στο 20′, με το Μαρούσι να προσπαθεί να μειώσει στην τρίτη περίοδο, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Με τους Πίνκεϊ, Νόλεϊ και Τζόζεφ να είναι οι κορυφαίοι, η ΑΕΚ ήλεγχε πλήρως την κατάσταση, μπήκε από το +14 (64-50) στο τελευταίο δεκάλεπτο και εκεί, χάρη στον Λαρεντζάκη, άνοιξε κι άλλο τη διαφορά, παίρνοντας τελικά τη νίκη με 91-70.

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 46-34, 64-50, 91-70