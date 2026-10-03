Η Εθνική Ελλάδας και η Γερμανία θα αναμετρηθούν την Κυριακή (4/10) στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική του Nations League και ο Γιούργκεν Κλοπ αναμένεται να αλλάξει ξανά τερματοφύλακα.

Τα «πάντσερ» πήραν την πρώτη τους στη διοργάνωση με το 2-0 επί της Σερβίας για την 3η αγωνιστική, έχοντας παραταχθεί με τρεις διαφορετικούς τερματοφύλακες μέχρι στιγμής. Και αν πιστέψουμε τα ρεπορτάζ του γερμανικού Τύπου, οι δοκιμές θα συνεχιστούν.

Ο Κλοπ δίνει την ευκαιρία σε όλους τους τερματοφύλακες να αγωνιστούν και στο ματς με την Ελλάδα, στην Τούμπα, αναμένεται να δώσει θέση βασικού στον 28χρονο Φιν Ντάμεν της Άουγκσμπουργκ, ο οποίος έχει κληθεί 11 φορές στην εθνική Γερμανίας αλλά δεν έχει κάνει ακόμη το ντεμπούτο του.

Αυτό αναμένεται να γίνει την Κυριακή (4/10), με τα «πάντσερ» να επαναλαμβάνουν ό,τι είχε γίνει και το 2020, όταν σε τέσσερα παιχνίδια τους είχαν παραταχθεί με τέσσερις διαφορετικές τερματοφύλακες.