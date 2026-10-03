Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός στην πρεμιέρα της Stoiximan Basket League με αντίπαλο τη Μύκονο εκτός έδρας, πήρε όμως τη νίκη με 88-85 έχοντας για ηγέτες τους Όσμαν και Καλάθη.

Το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 10-2 στα πρώτα λεπτά δείχνει και το πόσο άσχημα μπήκαν στο ματς οι «ασπρόμαυροι», οι οποίοι στη συνέχεια με τους Καλάθη και Όσμαν άρχισαν να ανεβαίνουν και μείωσαν σε 17-14 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι περίμενε από την ομάδα του να ελέγξει την κατάσταση στη δεύτερη και να επιβάλει τον ρυθμό της, αυτό όμως δεν έγινε. Αντιθέτως, η Μύκονος με καλάθια των Λοβ και Φάντεμπεργκ προηγήθηκε με 33-25 και ήταν στο +5 (37-32) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στην τρίτη περίοδο ο «δικέφαλος του βορρά» ήταν πολύ βελτιωμένος, πήρε το προβάδισμα και πήγε και στο +7 (48-55), δεν «έχτισε» όμως πάνω σε αυτή τη διαφορά, με αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι να αντιδράσουν και να πλησιάσουν στο -2 (58-60) στο 30′.

Το παιχνίδι, κόντρα σε ό,τι θα περίμενε κανείς, ήταν σαν… ντέρμπι, με τον ΠΑΟΚ να έχει το προβάδισμα στο τέταρτο δεκάλεπτο αλλά να μην μπορεί να ξεφύγει. Η Μύκονος, μάλιστα, με δύο τρίποντα του Λοβ ισοφάρισε 83-83, ο Όσμαν όμως απάντησε με δικό του τρίποντο για το 83-86.

Οι γηπεδούχοι είχαν στο τέλος την ευκαιρία να ισοφαρίσουν και να στείλουν το παιχνίδι στην παράταση αλλά ο Λοβ, υπό την πίεση του Όσμαν, αστόχησε σε τρίποντο και ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη με 88-85.

Τα δεκάλεπτα: 17-14, 37-32, 58-60, 85-88