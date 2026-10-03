Η Ντόρτμουντ ζήτησε να γίνει διαχείριση του Κωνσταντίνου Καρέτσα στα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας, η οποία την Κυριακή (4/10) θα υποδεχθεί τη Γερμανία, σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports.

Ο 18χρονος εξτρέμ είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της Εθνικής ομάδας στο Nations League, καθώς ήταν βασικός στα παιχνίδια με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, όπου η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πήρε 7 βαθμούς και βρίσκεται στην 1η θέση του ομίλου.

Επόμενο παιχνίδι είναι αυτό με τα «πάντσερ» την Κυριακή (4/10) στην Τούμπα και το Σάββατο (3/10) το γερμανικό Sky Sports ανέφερε πως η Ντόρτμουντ επικοινώνησε με ανθρώπους της Εθνικής Ελλάδας και ζήτησε να χρησιμοποιηθεί με μέτρο ο Καρέτσας, να γίνει διαχείριση.

Στη Μπορούσια θεωρούν πως ο 18χρονος άσος έχει επιβαρυνθεί πολύ από την αρχή της σεζόν, ενώ δεν ξεχνούν φυσικά την κατάρρευσή του στον αγώνα με τη Βιγιαρεάλ, στο Champions League, λόγω αδιαθεσίας.