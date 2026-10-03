Η Ντόρτμουντ ζήτησε να γίνει διαχείριση του Κωνσταντίνου Καρέτσα στα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας, η οποία την Κυριακή (4/10) θα υποδεχθεί τη Γερμανία, σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports.
Ο 18χρονος εξτρέμ είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της Εθνικής ομάδας στο Nations League, καθώς ήταν βασικός στα παιχνίδια με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, όπου η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πήρε 7 βαθμούς και βρίσκεται στην 1η θέση του ομίλου.
Επόμενο παιχνίδι είναι αυτό με τα «πάντσερ» την Κυριακή (4/10) στην Τούμπα και το Σάββατο (3/10) το γερμανικό Sky Sports ανέφερε πως η Ντόρτμουντ επικοινώνησε με ανθρώπους της Εθνικής Ελλάδας και ζήτησε να χρησιμοποιηθεί με μέτρο ο Καρέτσας, να γίνει διαχείριση.
Στη Μπορούσια θεωρούν πως ο 18χρονος άσος έχει επιβαρυνθεί πολύ από την αρχή της σεζόν, ενώ δεν ξεχνούν φυσικά την κατάρρευσή του στον αγώνα με τη Βιγιαρεάλ, στο Champions League, λόγω αδιαθεσίας.
🟡⚫️ BVB bittet Griechenland: Karetsas schonen!— Sky Sport (@SkySportDE) October 3, 2026
Konstantinos Karetsas stand in allen drei Nations-League-Spielen Griechenlands in der Startelf – beim historischen Sieg gegen Deutschland sogar über die volle Distanz. 🇬🇷🔥
Laut Sky Sport hat Borussia Dortmund deshalb Kontakt zum… pic.twitter.com/M9LCQUgYKo