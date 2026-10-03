Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ήταν στο Telecom Center Athens για να παρακολουθήσει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 3η αγωνιστική της Euroleague και αποθέωσε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Οι «πράσινοι» νίκησαν εύκολα τους Ισραηλινούς το βράδυ της Παρασκευής (2/10), με τον προπονητή της ποδοσφαιρικής ομάδας να βρίσκεται στο γήπεδο για να παρακολουθήσει το ματς και να μένει εντυπωσιασμένος από όσα είδε, όπως τόνισε σε δηλώσεις του στην κάμερα της ΚΑΕ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίστρουπ…

Coach, καλώς ήρθατε στην έδρα μας. Ποιες είναι οι πρώτες σας εντυπώσεις από το Telekom Center Athens;

«Απολύτως εκπληκτικές! Φανταστική ατμόσφαιρα, κάτι που νομίζω ότι όλοι έδειξαν πως εκτιμούν, γιατί μπορώ να πω με σιγουριά ότι δεν είναι κάτι που συνηθίζεται στην Βόρεια Ευρώπη, σε ένα κλειστό γήπεδο όπως αυτό. Οπότε, πραγματικά εκπληκτικά».

Ποια είναι η συνολική σας εμπειρία από τον κόσμο του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα, έχοντας ζήσει και τη στήριξη στο ποδόσφαιρο;

«Είναι τεράστια η στήριξη, τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και στο μπάσκετ. Προφανώς υπάρχει τεράστια υποστήριξη, αλλά και τεράστιες απαιτήσεις και για τις δύο ομάδες. Ακριβώς όπως πρέπει να είναι, για έναν σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός».

Πολλοί από τους παίκτες σας έχουν βρεθεί εδώ στο παρελθόν και τώρα βρίσκεστε εδώ και εσείς. Ο δεσμός μεταξύ του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ του Παναθηναϊκού αποδεικνύεται πολύ δυνατός, σωστά;

«Ναι, προφανώς είναι ένας σύλλογος. Ευχόμαστε τα καλύτερα για την ομάδα μπάσκετ, τόσο στις ευρωπαϊκές όσο και στις εγχώριες διοργανώσεις και είμαι σίγουρος, ότι εκείνοι εύχονται το ίδιο και για εμάς. Για εμένα ως προπονητή, είναι ενδιαφέρον να έρχομαι και να παρακολουθώ, ίσως και να μαθαίνω κάποια πράγματα από τον κύριο Ομπράντοβιτς. Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, ένας μεγάλος ηγέτης. Γνωρίζω την ιστορία του σε αυτόν τον σύλλογο και ξέρω τι έχει καταφέρει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι, πραγματικά, φανταστικό».