Μήνυμα στον Μάκη Αγγελόπουλο έστειλαν οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ με την απουσία τους από το παιχνίδι με το Μαρούσι για την πρεμιέρα της Stoiximan Basket League.

Το πρωτάθλημα του μπάσκετ αρχίζει με εντός έδρας ματς για την Ένωση, το κλίμα όμως δεν είναι πανηγυρικό. Ο λόγος είναι η απουσία των οργανωμένων οπαδών καθώς ελάχιστοι βρέθηκαν στο πέταλο.

Με αυτή την κίνηση, οι οπαδοί της ΑΕΚ στέλνουν μήνυμα στον Μάκη Αγγελόπουλο, μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ, με τον οποίο οι σχέσεις δεν είναι καλές από τη στιγμή που συμφώνησε στην παραχώρηση της Sunel Arena στον Ολυμπιακό για όσο διάστημα γίνονται εργασίες στο ΣΕΦ.

Ο Αγγελόπουλος αναφέρθηκε στο θέμα πριν δύο μέρες (1/10), λέγοντας πως αν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα στη Sunel Arena, η ΑΕΚ θα χρησιμοποιήσει για έδρα της το ΣΕΦ.