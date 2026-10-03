Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την αποδέσμευση του Λιβάι Γκαρσία από την εθνική ομάδα του Τρινιντάντ & Τομπάγκο και περιμένει τη μαγνητική για να δει αν θα είναι ή όχι διαθέσιμος στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο 28χρονος επιθετικός αποχώρησε από το ματς με το Κουρασάο λόγω ενοχλήσεων και από την πρώτη στιγμή υπήρχε ανησυχία στους «πράσινους» για την κατάστασή του, ειδικά από τη στιγμή που στην επανέναρξη του πρωταθλήματος έχουν το ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους» στο Καραϊσκάκη.

Η ανησυχία, όμως, έχει δώσει τη θέση της στην αισιοδοξία, με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να επικοινωνούν με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Τρινιντάντ & Τομπάγκο και να εξασφαλίζουν την αποδέσμευση του παίκτη από την εθνική ομάδα.

Ο Λιβάι Γκαρσία αναμένεται την Κυριακή (4/10) στην Αθήνα για να υποβληθεί σε μαγνητική, τα αποτελέσματα της οποίας θα δείξουν αν ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα τον έχει ή όχι στη διάθεσή του για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.