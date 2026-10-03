Τις ετήσιες απολαβές των προπονητών των Εθνικών ομάδων έφερε στο φως της δημοσιότητας η Γερμανική «Bild» και στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Κάρλο Αντσελότι.

Ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος ανέλαβε τη Βραζιλία πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στην Αμερική, αμείβεται με 10 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Δεύτερος είναι ο Γιούργκεν Κλοπ, που ανέλαβε τη Γερμανία μετά τον αποκλεισμό της από το Μουντιάλ 2026 και λαμβάνει 7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Στην τρίτη θέση είναι ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό των ΗΠΑ να εισπράττει 6,8 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο και ακολουθεί ο Τόμας Τούχελ, ο οποίος βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της Αγγλίας και λαμβάνει 6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Στην πέμπτη θέση είναι ο Λουίς ντε λα Φουέντε. Ο τεχνικός της Ισπανίας, που πανηγύρισε την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, αμείβεται με 5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Έκτος είναι ο Ζόρζε Ζεσούς, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα την Εθνική Πορτογαλίας και οι ετήσιες απολαβές του είναι στα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Στην έβδομη θέση βρίσκεται ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Γαλλίας με 3,6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Ο Τσάβι που βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της Ολλανδίας ακολουθεί στην όγδοη θέση, έχοντας απολαβές ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο.

Στην ένατη θέση της λίστας είναι ο Λιονέλ Σκαλόνι. Ο τεχνικός της Αργεντινής, αμείβεται με 2,3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και την δεκάδα συμπληρώνει ο Ραλφ Ράνγκνικ, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Αυστρίας να λαμβάνει 2 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής μας ομάδας είναι στην 11η θέση με ετήσιες απολαβές 900.000 ευρώ, ενώ 12ος είναι ο Βέλικο Παούνοβιτς της Εθνικής Σερβίας με 650.000 ευρώ ετησίως.

Αναλυτικά η λίστα:

1. Κάρλο Αντσελότι (Βραζιλία) 10 εκατ. ευρώ

2. Γιούργκεν Κλοπ (Γερμανία) 7 εκατ. ευρώ

3. Μαουρίσιο Ποτσετίνο (ΗΠΑ) 6,8 εκατ. ευρώ

4. Τόμας Τούχελ (Αγγλία) 6 εκατ. ευρώ

5. Λουίς ντε λα Φουέντε (Ισπανία) 5 εκατ. ευρώ

6. Ζόρζε Ζεσούς (Πορτογαλία) 4 εκατ. ευρώ

7. Ζινεντίν Ζιντάν (Γαλλία) 3,6 εκατ. ευρώ

8. Τσάβι (Ολλανδία) 3 εκατ. ευρώ

9. Λιονέλ Σκαλόνι (Αργεντινή) 2,3 εκατ. ευρώ

10. Ραλφ Ράνγκνικ (Αυστρία) 2 εκατ. ευρώ

11. Ιβάν Γιοβάνοβιτς (Ελλάδα) 900.000 ευρώ

12. Βέλικο Παούνοβιτς (Σερβία) 650.000 ευρώ