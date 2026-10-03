Νέες διαστάσεις πήρε στην Πορτογαλία η αντιπαράθεση του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Ζόρζε Ζεσούς με την Λισαβόνα, να γεμίζει με αφίσες υπέρ του αρχηγού της Εθνικής Πορτογαλίας και κατά του Ομοσπονδιακού προπονητή.

Συγκεκριμένα, σε διάφορα κεντρικά σημεία της πόλης εμφανίστηκαν αφίσες που πρωταγωνιστούσε ο 41χρονος σταρ, ο οποίος ήταν μπροστά από την Πορτογαλική σημαία, σε μια εικόνα με έντονο συμβολισμό.

Αντίθετα, ο Ζόρζε Ζεσούς απεικονιζόταν σε ασπρόμαυρο φόντο, με σκυμμένο κεφάλι και συνοδευόταν από μήνυμα με έντονο επικριτικό χαρακτήρα.

Στις αφίσες αναγραφόταν: «Σε ευχαριστούμε Κριστιάνο για όλα όσα έχεις κάνει για την Πορτογαλία. Θα είσαι πάντα ο αρχηγός μας» και για τον Ζεσούς αναγραφόταν: «Δεν έχεις ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Φέρεσαι άσχημα σε έναν αρχηγό. Υπερβολικός εγωισμός».

Την πρωτοβουλία ανέλαβε ένας άνδρας που ονομάζεται Φερνάντο Μάια, ο οποίος σε δηλώσεις του στο «Radio Observador», ανέφερε ότι δεν έχει καμία σύνδεση ούτε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο ούτε με κάποια εταιρεία, υποστηρίζοντας πως ο ίδιος χρηματοδότησε την τοποθέτηση των αφισών.

Ο Μάια εξήγησε πως η πρόθεσή του δεν ήταν να δημιουργήσει αντιπαράθεση ή να διχάσει τον κόσμο, αλλά να εκφράσει την άποψή του για τη θέση που θεωρεί ότι πρέπει να έχει ο Ρονάλντο στην Εθνική ομάδα.