Νέα πρόταση στον Μιχαηλίδη

Η αρνητική απάντηση του Μιχαηλίδη στην πρόταση του ΠΑΟΚ για ανανέωση κινητοποιεί τον Ιβάν Σαββίδη. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ είναι πολύ πιο ζεστός φέτος με την ομάδα, πάει συχνά στις προπονήσεις και θα ασχοληθεί και με τα θέματα των συμβολαίων. Ο Ιβάν ξέρει ότι δεν γίνεται να χαθεί ο διεθνής αμυντικός, γνωρίζει για το ενδιαφέρον ελληνικών ομάδων για τον Μιχαηλίδη και έχει δώσει εντολή στους συνεργάτες του να κλείσουν αυτό το θέμα όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Δεν θα αργήσει επομένως η νέα πρόταση του δικεφάλου του βορρά στον 26χρονο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος, από την πλευρά του, θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιό του, να παραμείνει στην Τούμπα και τα επόμενα χρόνια. Υπό την προϋπόθεση όμως πως θα έχει ένα συμβόλαιο που θα ανταποκρίνεται στην αξία του.

Ακριβή μεταγραφή και μήνυμα

Οι ανανεώσεις συμβολαίων, για παράδειγμα των Μιχαηλίδη και Ζίβκοβιτς, δεν είναι το μόνο θέμα που απασχολεί τον Σαββίδη. Ο διοικητικός ηγέτης του ΠΑΟΚ λέει συνεχώς στους παίκτες και τον προπονητή, κάθε φορά που πάει στην προπόνηση, ότι ο στόχος είναι το πρωτάθλημα και τίποτα λιγότερο. Ξέρει και ο ίδιος όμως ότι για να αυξηθούν οι πιθανότητες για κάτι τέτοιο θα πρέπει η ομάδα να ενισχυθεί τον Ιανουάριο. Να ενισχυθεί σημαντικά, να προσθέσει στο ρόστερ παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά. Γι’ αυτό και έχει ξεκαθαρίσει στους αρμόδιους ότι υπάρχει το διαθέσιμο ποσό για τουλάχιστον μία ακριβή μεταγραφή τον Ιανουάριο. Για την απόκτηση ενός παίκτη που θα ενισχύσει σημαντικά την ομάδα, θα φτιάξει τον κόσμο και παράλληλα θα αποτελεί και μήνυμα για τις διαθέσεις τόσο της ομάδας όσο και του ίδιου του Σαββίδη.

Τριπλό «χτύπημα»

Για την απόκτηση τριών παικτών θα κινηθεί τον Ιανουάριο ο Ολυμπιακός, καθώς δεν θα περιοριστεί στη μεταγραφή αριστερού μπακ. Στον Πειραιά περιμένουν εξελίξεις με τον Μπρούνο καθώς υπάρχει ενδιαφέρον και έχουν ήδη αρχίσει να εξετάζουν τη λίστα με τους πιθανούς αντικαταστάτες. Το αριστερό άκρο της άμυνας, όμως, δεν θα είναι η μοναδική θέση στην οποία θα υπάρξει ενίσχυση. Οι ερυθρόλευκοι στοχεύουν στην απόκτηση και ενός χαφ αλλά και ενός εξτρέμ. Και αν ο εξτρέμ μπορεί να παίξει και στην επίθεση, όπως για παράδειγμα ο Λιβάι Γκαρσία του Παναθηναϊκού, ακόμη καλύτερα. Το θετικό για τους Κορδόν και Αλγκουαθίλ είναι ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει ξεκαθαρίσει πως το οικονομικό δεν είναι θέμα, θα δοθούν όσα χρήματα χρειάζεται ώστε να αποκτηθούν οι παίκτες που θέλει ο προπονητής.

Τρέλα για Χέιζ-Ντέιβις

Τρίβει τα χέρια του ο Ομπράντοβιτς για την επιστροφή του Χέιζ-Ντέιβις στη δράση. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού έχει σε τρομερή εκτίμηση τον Αμερικανό φόργουορντ, τον θεωρεί «πολυεργαλείο», παίκτη που μπορεί να δώσει πολλές λύσεις, να κάνει τη διαφορά σε πολλές θέσεις. Πριν καν αναλάβει τους πράσινους ο Ζοτς έλεγε τα καλύτερα για τον Χέιζ-Ντέιβις και τώρα θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει μαζί του και να τον απογειώσει ως παίκτη, να τον εξελίξει κι άλλο. Ο Ομπράντοβιτς θεωρεί πως ο Χέιζ-Ντέιβις δεν έχει πιάσει ακόμη ταβάνι ως παίκτης, πως μπορεί να δώσει πολλά περισσότερα από ό,τι είχε κάνει στη Φενέρμπαχτσε, όπου ήταν μέσα στους δύο-τρεις καλύτερους παίκτες της Ευρώπης. Και το ίδιο ενθουσιασμένος είναι και ο Αμερικανός για το γεγονός ότι θα συνεργαστεί με τον Ομπράντοβιτς.

Καμπανάκια για ΜακΙντάιρ

Η ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια χτύπησε καμπανάκια στον Ολυμπιακό και ειδικά για τον ΜακΙντάιρ. Ο Αμερικανός γκαρντ, σε αντίθεση με τον Μοντέρο, δείχνει να δυσκολεύεται αρκετά στην προσαρμογή του και προς το παρόν η παρουσία του στα παιχνίδια δεν δίνει το κάτι παραπάνω στην ομάδα. Σαν να μην έφτανε αυτό, ήταν και ο παίκτης που δεν αμύνθηκε σωστά στην τελευταία φάση του αγώνα με τη Βίρτους, κάνοντας έξαλλο τον Μπαρτζώκα. Ο προπονητής των ερυθρόλευκων πιστεύει στον ΜακΙντάιρ, δεν θα είχε αποκτηθεί άλλωστε αν δεν συνέβαινε αυτό, πιστεύει όμως ότι θα πρέπει να κατανοήσει κάποια πράγματα. Άλλο Ερυθρός Αστέρας, άλλο Ολυμπιακός. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στις απαιτήσεις που υπάρχουν και ο ΜαΙντάιρ θα πρέπει στα 32 του χρόνια να γίνει πιο ανταγωνιστικός.