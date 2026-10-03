Λίγο πριν από το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινής με αντίπαλο το Μπενίν τα ξημερώματα Τετάρτης (7/10, 02:00), στο στάδιο «Μονουμεντάλ», ο Λιονέλ Μέσι θα τιμηθεί από το Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου το Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες θα απονείμει στον Αργεντίνο σταρ την ύψιστη διάκριση τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα για τα αθλητικά του επιτεύγματα, την προσφορά και την επιρροή του πέρα ​​από το ποδόσφαιρο.

Τα επιτεύγματα που επικαλέστηκε το Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες στην αναλυτική αιτιολόγηση της βράβευσης είναι ότι οδήγησε την Εθνική Αργεντινής στην κατάκτηση του Κόπα Αμέρικα το 2021, αλλά και στην κατάκτηση του Μουντιάλ 2022. Η Αργεντινή διατήρησε τον τίτλο του Κόπα Αμέρικα το 2024, ενώ έφτασε σε έναν ακόμη τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2026.

«Ο Λιονέλ Μέσι είναι πρεσβευτής της λαϊκής μας κουλτούρας και της εθνικής μας ταυτότητας», τόνισε ο πρύτανης Ρικάρντο Γκέλπι, αιτιολογώντας την απόφαση, του Πανεπιστήμιου και υπογράμμισε «την αριστεία, την επιμονή, τη μετριοφροσύνη και την ηθική στάση του μεγάλου σταρ του ποδοσφαίρου που δεν κρύβει την αγάπη του για την χώρα και την εκπροσωπεί επάξια».

«Το Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες θα απονείμει την ύψιστη διάκριση, τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα (Doctor Honoris Causa), στον Λιονέλ Μέσι ο οποίος θεωρείται ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες και οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 για τη χώρα μας», αναφέρει το Πανεπιστήμιο στον επίσημο λογαριασμό του στα social media.

DOCTOR HONORIS CAUSA A LIONEL MESSI 🇦🇷 🏆



La UBA entregará la máxima distinción, el Doctor Honoris Causa, a Lionel Messi considerado el mejor jugador de fútbol a nivel mundial de las últimas décadas, quien lideró al equipo y trajo la Copa del Mundo 2022 a nuestro país 👏 pic.twitter.com/UtLhm9JRtJ — UBAonline (@UBAonline) September 30, 2026

Ο Λιονέλ Μέσι ολοκληρώνει την καριέρα του στην Eθνική Αργεντινής έχοντας 207 συμμετοχές και 125 γκολ. Απομένει η τελευταία εμφάνιση του, κόντρα στο Μπενίν για να κλείσει την σπουδαία του καριέρα στην Εθνική ομάδα της χώρας του.