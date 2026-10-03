Την πορεία των πρώτων έργων που αφορούν τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού ανάλυσε σε ενημέρωσή της η «πράσινη» ΠΑΕ, μεταφέροντας τα αρχικά βήματα των εργασιών.

Όπως γνωστοποίησαν οι «πράσινοι» οι κατασκευαστικές εργασίες για τις νέες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, στο πλαίσιο της Διπλής Ανάπλασης, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μετά την ολοκλήρωση των πρόδρομων εργασιών και της προετοιμασίας του χώρου, το έργο έχει πλέον εισέλθει στην κύρια κατασκευαστική του φάση.

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες επέκτασης των εκσκαφών και εξυγίανσης του εδάφους θεμελίωσης, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες θεμελίωσης και κατασκευής του φέροντος οργανισμού. Στο εργοτάξιο αναπτύσσονται εργασίες σκυροδέτησης και τοποθέτησης οπλισμών για την κατασκευή των θεμελιώσεων των επιμέρους τμημάτων του συγκροτήματος, με την πρόοδο των εργασιών να αποτυπώνεται πλέον εμφανώς στον χώρο.

Οι νέες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού έχουν σχεδιαστεί ως ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο αθλητικό συγκρότημα. Μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνουν Κεντρικό Κλειστό Γυμναστήριο – Αρένα Πολλαπλών Χρήσεων, βοηθητικό Γυμναστήριο – Προπονητήριο κι ανοικτό κολυμβητήριο, καθώς και χώρους προπόνησης και εκγύμνασης για επιμέρους αθλήματα και τις απαραίτητες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις.

Ως γνωστόν το σύνολο της χρηματοδότησης για τη μελέτη και την κατασκευή των εγκαταστάσεων έχει αναλάβει η ΑΕΠ Ελαιώνα Α.Ε., εταιρεία στην οποία η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς έχουν δημιουργήσει με ισόποσο μετοχικό μερίδιο. Η εξέλιξη των εργασιών σηματοδοτεί τη μετάβαση του έργου απ’ το στάδιο της προετοιμασίας στην ουσιαστική κατασκευή των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες αποτελούν βασικό τμήμα της συνολικής ανάπλασης της περιοχής του Βοτανικού.