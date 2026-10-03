Από την πρώτη θέση του Grand Prix στο Μπαχρέιν, θα ξεκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν, καθώς ήταν ο ταχύτερος στις κατατακτήριες δοκιμές.

Ο Ολλανδός πιλότος της RedBull άφησε στη δεύτερη θέση τον Λιουίς Χάμιλτον με τη Ferrari, ενώ τρίτος ήταν ο Ισάκ Χατζάρ με την άλλη RedBull.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Κίμι Αντονέλι και Σαρλ Λεκλέρ. Ο 29χρονος Μαξ Φερστάπεν βρίσκεται στην έκτη θέση της βαθμολογίας των οδηγών με 163 βαθμούς.

Στην κορυφή βρίσκεται ο Κίμι Αντονέλι με 302 βαθμούς και τον ακολουθεί ο Τζορτζ Ράσελ με 236 βαθμούς. Τρίτος είναι ο Λιουίς Χάμιλτον με 199 βαθμούς.

Η σειρά εκκίνησης των οδηγών: