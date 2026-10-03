Να «δέσει» με νέο συμβόλαιο τον Βαγγέλη Παυλίδη θέλει η Μπενφίκα, η οποία ξεκίνησε ήδη τις διαδικασίες για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Σύμφωνα με την Πορτογαλική «Record» οι δύο πλευρές είναι σε προχωρημένες συζητήσεις ώστε να επεκτείνουν τη συνεργασία τους και αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο το νέο συμβόλαιο θα είναι έως το καλοκαίρι του 2031.

Ο Παυλίδης που αγωνίζεται από το 2024 στην ομάδα της Λισαβόνας, δέχθηκε μεγάλο πρέσινγκ από τη Φενέρμπαχτσε, το περασμένο καλοκαίρι με την Μπενφίκα να μην τον παραχωρεί.

Την φετινή σεζόν ο αρχηγός της Εθνικής μας ομάδας έχει σκοράρει 14 φορές σε 13 ματς με την Μπενφίκα, μετρώντας παράλληλα και τρεις ασίστ.