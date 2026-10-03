Την εστία του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται ο Αντώνης Τσιφτσής, καθώς ο Έλληνας τερματοφύλακας συμφώνησε να ανανεώσει τη συνεργασία του με τον «δικέφαλο του βορρά» μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο 27χρονος γκολκίπερ βρίσκεται σταθερά στο πλάνο του ΠΑΟΚ και η νέα συμφωνία των δύο πλευρών επιβεβαιώνει την πρόθεση του συλλόγου να τον διατηρήσει στο ρόστερ του σε βάθος χρόνου.

Ο Τσιφτσής αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2024 και έχοντας πλέον συμπληρώσει περισσότερα από δύο χρόνια στην Τούμπα, συνεχίζει την πορεία του με τους «ασπρόμαυρους».

Ο 27χρονος γκολκίπερ την φετινή σεζόν έχει τρεις συμμετοχές, ενώ συνολικά με τον ΠΑΟΚ έχει κάνει 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Παράλληλα έχει αγωνιστεί και μια φορά στην Εθνική ομάδα.