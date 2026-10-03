Το Μπρισμπέιν το 2032 θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες με την πόλη του Κουίνσλαντ να παρουσιάζει το επίσημο έμβλημα των διοργανώσεων.

Το έμβλημα αντλεί την έμπνευσή του από το Κουίνσλαντ και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως οι παραλίες, οι κοραλλιογενείς ύφαλοι και η ενδοχώρα. Παράλληλα, συνδέεται με το κακατούα, ένα από τα πτηνά της Αυστραλίας.

Η ανάρτηση αναφέρει:

«Τα εμβλήματα είναι εδώ.

Θεωρήστε αυτή την ανάρτηση την επίσημη αποκάλυψή τους.

Εμπνευσμένα από τον κοραλλιογενή ύφαλο, τις παραλίες, την ενδοχώρα μας και όλα όσα βρίσκονται ανάμεσά τους, συνδυάζουν τα μέρη, τους ανθρώπους και το πνεύμα που θα μας οδηγήσουν μέχρι το 2032.

Ξεχωριστά. Αναμφισβήτητα Κουίνσλαντ. Μπρίσμπεϊν, Κουίνσλαντ, Αυστραλία αυτά είναι για εσάς».