Το Μπρισμπέιν το 2032 θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες με την πόλη του Κουίνσλαντ να παρουσιάζει το επίσημο έμβλημα των διοργανώσεων.
Το έμβλημα αντλεί την έμπνευσή του από το Κουίνσλαντ και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως οι παραλίες, οι κοραλλιογενείς ύφαλοι και η ενδοχώρα. Παράλληλα, συνδέεται με το κακατούα, ένα από τα πτηνά της Αυστραλίας.
Η ανάρτηση αναφέρει:
«Τα εμβλήματα είναι εδώ.
Θεωρήστε αυτή την ανάρτηση την επίσημη αποκάλυψή τους.
Εμπνευσμένα από τον κοραλλιογενή ύφαλο, τις παραλίες, την ενδοχώρα μας και όλα όσα βρίσκονται ανάμεσά τους, συνδυάζουν τα μέρη, τους ανθρώπους και το πνεύμα που θα μας οδηγήσουν μέχρι το 2032.
Ξεχωριστά. Αναμφισβήτητα Κουίνσλαντ. Μπρίσμπεϊν, Κουίνσλαντ, Αυστραλία αυτά είναι για εσάς».
THE EMBLEMS ARE HERE 🙌🔥— Brisbane 2032 (@Brisbane_2032) October 3, 2026
Consider this your official reveal 😉
Inspired by our reef, beaches, hinterland and everything in between, they bring together the places, people and spirit that will take us to 2032.
Distinctive. Unmistakably Queensland. And just a little bit cheeky… pic.twitter.com/IK4RmfOX6V