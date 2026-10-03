Οι Αρχές τερματίζουν το ειδικό πρόγραμμα προστασία στο οποίο βρισκόταν ο Ρουί Πίντο, ο άνθρωπος που έγινε γνωστός ως ο δημιουργός της ιστοσελίδας Football Leaks, αποκαλύπτοντας και οικονομικές παραβιάσεις που αποδίδονται στη Μάντσεστερ Σίτι.

Οι δικηγόροι του Ρούι Πίντο, κατήγγειλαν τον τερματισμό του ειδικού προγράμματος προστασίας ο οποίος θα γίνει στις 10 Οκτωβρίου.

«Σε λίγες ημέρες, χωρίς να έχει προηγηθεί ακρόαση όπως απαιτείται από το νόμο, θα έχανε την ασφαλή, εμπιστευτική στέγαση που του είχε ανατεθεί και θα αναγκαζόταν να βρει επειγόντως νέο σπίτι, χωρίς καμία εγγύηση ότι η αστυνομική προστασία θα συνεχιζόταν.

Είναι μία απόφαση με τρομερές συνέπειες», ανέφεραν οι Πορτογάλοι δικηγόροι Φρανσίσκο Τεϊσέιρα ντα Μότα και Λουίζα Τεϊσέιρα ντα Μότα, και οι Γάλλοι δικηγόροι Γουίλιαμ Μπουρντόν και Βίνσεντ Μπρένγκαρ σε κοινό δελτίο τύπου.

«Οι απειλές εναντίον του δεν είναι απλώς θεωρητικές. Δέχτηκε επίθεση στη Λισαβόνα τον περασμένο Απρίλιο. Οι αποκαλύψεις του ενέπλεκαν ισχυρές προσωπικότητες με τεράστιους πόρους και πολλές νομικές διαδικασίες που προέκυψαν βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη», πρόσθεσαν.

Τον περασμένο Απρίλιο, ο 37χρονος Πορτογάλος αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες σε μια δεύτερη δίκη ενώπιον των πορτογαλικών δικαστηρίων.

Εκείνη την εποχή, έλαβε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών με αναστολή για μια σειρά εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, καθώς και για απόπειρα εκβίασης εναντίον ενός αθλητικού επενδυτικού ταμείου.

Συνελήφθη στην Ουγγαρία, όπου ζούσε, τον Ιανουάριο του 2019 και στη συνέχεια εκδόθηκε στην πατρίδα του. Πέρασε πάνω από ένα χρόνο σε προφυλάκιση προτού συμφωνήσει να συνεργαστεί με τις αρχές για άλλες υποθέσεις, παρέχοντάς τους πρόσβαση στα κρυπτογραφημένα δεδομένα που είχε στην κατοχή του.