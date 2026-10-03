Σε εξαιρετικά προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η προσπάθεια του ΠΑΟΚ για τη μεγάλη επιστροφή του στην EuroLeague, με τις πληροφορίες γύρω από την υπόθεση να δημιουργούν πλέον πολύ ισχυρές προσδοκίες ότι ο Δικέφαλος πλησιάζει σε μία εξέλιξη που μπορεί να αλλάξει ολόκληρο το επίπεδο του μπασκετικού του πρότζεκτ,

Ο φάκελος του ΠΑΟΚ έχει περάσει με εξαιρετική αξιολόγηση από την τεχνική επιτροπή και πλέον το μεγάλο ραντεβού είναι προγραμματισμένο για τις 5 Οκτωβρίου στο Κόμο, όπου οι ομάδες θα κληθούν να ψηφίσουν!

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